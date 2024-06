Il pozzo, le corde, la feroce rapina: corriere ucciso per le borse di lusso, ultime notizie L’omicidio di Nicolas Del Rio: la tragedia dell’Amiata. Tre le persone fermate con l’accusa di aver assaltato l’uomo che stava trasportando manufatti di grandi firme per una ditta di Piancastagnaio. Era stato assunto da poco. Ha trovato la morte per mano dei rapinatori