Corrente troppo forte Rischia di annegare

Un uomo di 77 anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno a Castiglione.

Il fatto è accaduto intorno alle 18 di ieri quando l’uomo ha iniziato ad avere difficoltà per tornare verso la riva, in quanto la corrente lo stava trascinando sempre più al largo. L’anziano non appariva più in grado di nuotare verso la costa e – forse anche per la paura e la stanchezza – ha iniziato ad inalare acqua. Sono stati i bagnini in servizo sul litorale ad accorgersi di quanto stava accadendo e sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso.

Una volta raggiunto, l’uomo è stato portato fino a riva e lì è stato preso in carico dal personale del "118" che aveva inviato il personale rossa di Castiglione e l’ambulanza della Cri di Marina di Grosseto.

Il settantasettenne non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni, benché da monitorare, non destavano particolari preoccupazioni. E’ stato comunque portato in ospedale per ulteriori accertamenti.