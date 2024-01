Cordoglio per la scomparsa di Mercedes Porta

La comunità di Orbetello piange Mercedes Porta (nella foto), scomparsa ieri all’età di 85 anni. Nata nel 1938 a Orbetello e prima di quattro figli, è stata una pioniera del settore turistico lagunare. Ha lavorato infatti per 30 anni nel settore turistico, dapprima alla Proloco (quando ancora non esisteva l’azienda autonoma di soggiorno e turismo) e successivamente all’azienda autonoma di soggiorno e turismo di Porto Santo Stefano, dove si occupava di ricettività turistica.

Successivamente si è sposata con Giovanni d’Arrigo, conosciuto durante i festeggiamenti di santa Barbara del polverificio, con il quale ha passato l’intera vita dando alla luce un figlio, Gianluca, noto calzolaio ad Orbetello.

Mercedes era una persona molto conosciuta. Viveva a Neghelli ed era nota per il suo lavoro che ha svolto con tanta passione e dedizione, ma anche per essere una persona molto solare con una parola buona per tutti, sempre con il sorriso. Era tanto affezionata al suo paese ed era dedita alla famiglia e ai suoi nipoti Veronica e Matteo, che tramite La Nazione le rivolgono un tenero saluto.

"Sarebbe troppo doloroso accettare di lasciarti andare via per sempre – dicono –. Per noi stai solo continuando a giocare a nascondino come ai vecchi tempi, e siamo solo in attesa che tu scopra nuovamente quelle lenzuola per sussurrarci di nuovo bubusettete. I nipoti, Matteo e Veronica".

La signora Mercedes Porta ha vissuto per tutta la vita nel quartiere di Neghelli. Per l’ultimo saluto le esequie si terranno inoltre questa mattina alle 11.30 nel Duomo di Orbetello. Alle condoglianze alla famiglia da parte della comunità orbetellana si unisce anche la redazione de La Nazione.