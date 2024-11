Cordoglio per la scomparsa di Ferruccio Terrosi

Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Ferruccio Terrosi (nella foto), pediatra di generazioni di bambini e mentore di decine e decine di medici che ha seguito nel corso della sua lunghissima carriera. Non solo come collega, ma anche come docente all’Università di Pisa.

Terrosi avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 18 dicembre, lascia la moglie Paola Vanna Nocentini, i figli Alessandra, Riccardo e Maria Giulia, i nipoti Matteo, Valentina, Luca, Francesco e Giorgia. La famiglia ha deciso si allestire la camera ardente nell’ambulatorio di via Verdi e i funerali si svolgeranno domani alle 11 nel duomo cittadino, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Sterpeto.

Il nome di Ferruccio Terrosi era un monumento nel settore della medicina. Punto di riferimento per colleghi e per i suoi studenti, era però ricordato anche per la sua attività a favore dei bambini nei villaggi dell’Amazzonia, nonché per aver scritto numerosi libri sulla pediatria.

Ma non solo questo. Grande amante della cultura, Terrosi è stato impegnato per molti anni anche nella politica attiva con il Psdi, che ha rappresentato prima fra i banchi del consiglio comunale e poi anche come assessore. Ai familiari le condoglianze da parte della redazione de La Nazione.