Cordoglio per la morte del vicepretore Bucci

La Croce Rossa esprime il proprio cordoglio alla signora Giuseppina Bucci Bausani, che per molti anni è stata volontaria e delegata di area due socio assistenziale per l’improvvisa scomparsa del marito, il dottor Lorenzo Bucci, 82 anni, professore ed insegnante di scuola superiore e per alcuni anni vicepretore presso la Pretura circondariale di Orbetello.

Alle famiglie Bucci e Bausani le più sentite condoglianze della nostra Redazione. I funerali sono stati fissati oggi alle 15,30, nella Chiesa Parrocchiale di Neghelli. Non fiori ma opere di bene. La salma si trova esposta nella stanza mortuaria del civico ospedale di Orbetello, allo Scalo. Pina Bucci e Lorenzo sono persone e famiglie stimate ad Orbetello e Monte Argentario e ben volute da tutti anche per il loro impegno concreto verso il prossimo.