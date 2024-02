Cordoglio a Follonica. E’ morta Franca Pucciarelli

La città del Golfo è in lutto. E’ morta martedì scorsa, contornata dall’affetto dei suoi cari nella casa di riposo del Falusi, Franca Pucciarelli, in Gaggioli. L’anziana, che aveva 88 anni, era nata a Senzuno il 7 febbraio del 1936, ed era una persona molto conosciuta nella città del Golfo. E’ stata sposata con Piero Gaggioli, altro storico senzunese da cui ha avuto due figli. Era una cantante e anche la figlia di Erik Pucciarelli, lo storico follonichese che fondò il locale da ballo "Gatto Grigio", dove lei cantava e dove suonavano i mitici follonichesi di Enio Battisti e gli "F6". Il locale nel Dopoguerra era diventato uno dei più importanti dell’intera costa. Franca Pucciarelli, divenuta poi non vedente, ha continuato a cantare in pubblico. Da molti anni era l’animatrice alle feste di carnevale della Colonia Marina di Follonica. Il funerale si celebrerà oggi partendo dalla sala del Commiato di piazza Ugo Salti a Follonica. La Messa verrà celebrata nella chiesa di Sal Leoopoldo alle 10.30. La salma poi sarà tumulata nel cimitero comunale.