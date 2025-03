Corale Puccini. Si riunisce l’assemblea

Si riunisce oggi (alle 8.45 in prima convocazione, alle 21 in seconda) l’assemblea ordinaria della Società Corale Giacomo Puccini. I soci si ritroveranno nella sala prove del Centro commerciale di Gorarella per approvare il bilancio 2024.

Quest’anno l’Assemblea, poi, stabilirà la data per la convocazione della sessione elettorale, nominerà il Comitato elettorale (le votazioni si svolgeranno ad aprile, per il rinnovo delle cariche statutarie). Possono votare i soci in regola con la quota annuale, che può essere versata sino al momento dell’inizio di svolgimento dell’assemblea o tramite bonifico bancario oppure con versamento su conto corrente postale. Dopo la delibera assembleare, il Comitato elettorale incaricato convocherà l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali.