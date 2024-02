Coppia spacciava in casa. Fuga fallita: due arresti

GROSSETO

Due arresti in flagranza da parte della Squadra mobile della Polizia per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. I poliziotti grossetani erano infatti venuti a conoscenza che una coppia spacciava sostanze stupefacenti e molto probabilmente stava nascondendo droga nella propria abitazione. Per questo motivo è stato predisposto un mirato servizio di osservazione al portone d’ingresso dell’appartamento, da cui la donna è stata vista uscire. La donna è stata dunque seguita a piedi e successivamente sottoposta a un controllo. Alla vista dei poliziotti è andata in escandescenze iniziando ad urlare ed inveire, cercando di telefonare probabilmente per avvisare qualcuno e reagendo infine al controllo. La perquisizione personale eseguita dava esito negativo. I poliziotti sono poi andati nell’abitazione, al cui interno era presente un uomo che, rendendosi conto dell’azione in atto, con uno scatto fulmineo rientrava dal pianerottolo all’interno dell’appartamento chiudendo a chiave la porta. Tale comportamento, chiaramente finalizzato a sottrarsi al controllo ed anche a guadagnare tempo per disfarsi di eventuale droga, costringeva gli operatori di Polizia a sfondare la porta. Una volta all’interno della casa, i poliziotti notavano l’uomo che stava cercando di scavalcare il davanzale della finestra della cucina al secondo piano con il chiaro intento di calarsi lungo la facciata per tentare la fuga nonostante la notevole altezza di circa 8 -10 metri fra la finestra e la corte sottostante. L’uomo allora è stato afferrato per un braccio, nonostante tutto il resto del corpo fosse in parte sospeso nel vuoto e parte appoggiato su un motore di un impianto di climatizzazione che era nella facciata sotto la finestra.

L’uomo ha anche tentato di mordere, in un paio di occasioni, la mano di un polizotto. All’interno dell’appartamento intervenivano anche altri operatori e dopo circa 15 minuti il l’uomo veniva nuovamente riportato all’interno dell’appartamento. Nel corso della perquisizione successiva sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 87 grammi di hashish. E anche 130 euro in contanti. Le due persone venivano quindi arrestate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.