Cooperative di comunità. Piccolo è bello

Sono sette, in provincia di Grosseto, le cooperative di comunità. Realtà dalle dimensioni contenute a cui si deve però la sopravvivenza di alcuni piccoli borghi. La felice esperienza dell’ Osteria Maccalé a San Giovanni delle Contee (frazione di Sorano) ne è un esempio emblematico. E ha ragione Alessandro Tatò, presidente regionale Confcooperative Habitat, quando dice che sono "l’inizio di una risposta alle problematiche di spopolamento e di abbandono" ricordando che "il territorio cresce se cresce in maniera complessiva, sia poli urbani che rurali". Non esistono quindi territori, e cittadini, di serie A e di serie B. E poi le cooperative di comunità dimostrano che piccolo è bello, e spesso anche utile.