Cooperativa Pescatori: "Fiducia nell’appello"

"L’assetto creato dalla sentenza del Tribunale di Grosseto è provvisorio giacché il fine ultimo della liquidazione giudiziale non può essere la prosecuzione della impresa a tempo indeterminato ma la liquidazione del patrimonio. Proprio per questo motivo la Cooperativa dei Pescatori insisterà nel portare avanti il progetto di continuità aziendale elaborato nel piano che accompagna la proposta di concordato preventivo, sollecitando il riesame della decisione adottata dal Tribunale di Grosseto, reclamando dinanzi la Corte di appello di Firenze nel termine di 30 giorni dettato dalla legge. Qualora la Corte di Appello dovesse ritenere ammissibile la proposta di concordato preventivo della Cooperativa Pescatori sarà revocata la liquidazione giudiziale e nuovamente avviata la procedura di concordato preventivo, assegnando termine ai creditori per l’esercizio del diritto di voto".

E’ quanto dice Pier Luigi Piro, presidente della cooperativa La Peschereccia, nei confronti della quale il tribunale di Grosseto ha dichiarato inammissibile il ricorso che domandava l’avvio della procedura di concordato preventivo in continuità diretta.

"La cooperativa – spiega Piro – aveva chiesto un termine supplementare avendo necessità di completare il lavoro documentale in attesa di raccogliere l’attestazione del professionista indipendente prevista dalla legge. Questa documentazione è stata comunque presentata prima dell’udienza del 30 gennaio 2024, fissata dal Tribunale per decidere sulle richieste del pubblico mistero che aveva domandato l’apertura della liquidazione giudiziale. Nondimeno la critica del Tribunale si è appuntata sulla fattibilità giuridica della continuazione aziendale, dipendente dalla condizione incerta della Orbetello Pesca Lagunare, poiché destinataria di analoga iniziativa introdotta sempre dal ricorso del Pubblico ministero. Il Tribunale ha valutato con cautela le conseguenze immediate della decisione, autorizzando l’esercizio provvisorio dell’impresa proprio perché è nella sua continuazione che risiede il valore della cooperativa e le migliori opportunità di raccogliere risorse da destinare al riparato atteso dai creditori. E l’Orbetello Pesca Lagunare non è stata attratta nella liquidazione giudiziale della Cooperativa Pescatori".