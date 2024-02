Coop Amiatina promuove la raccolta differenziata ad Arcidosso con nuovi ecocompattatori

Prosegue da parte di Coop Amiatina l’installazione degli ecocompattatori. Un altro è stato attivato ad Arcidosso. È stato posizionato in prossimità dell’ingresso del negozio Coop per la raccolta di bottiglie in Pet. Presente all’attivazione della macchina un’ampia rappresentanza della cooperativa e delle istituzioni locali. Fernando Vinciarelli, vice presidente di Coop Amiatina, annuncia che "l’interesse manifestato dai soci ci porta a velocizzare il posizionamento rapidamente altri ecocompattatori".

Erano presenti anche Jacopo Marini e Rachele Nanni rispettivamente sindaco e assessora all’Ambiente del Comune di Arcidosso, Giombattista Corallo, presidente Comitato Soci Coop di Arcidosso, componenti del consiglio di amministrazione di Coop Amiatina, dipendenti e clienti.

"Si tratta – ha detto il sindaco Marini – di un’ulteriore iniziativa tesa a promuovere la cultura della raccolta differenziata e del riciclo a cui il Comune di Arcidosso crede molto e lavora da anni".

Queste macchine vengono installate con obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio che stimola comportamenti virtuosi. "Contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica una seconda vita – ha detto il primo cittadino –, stimolando una cultura del riciclo anche attraverso meccanismi premianti come il punto del catalogo per ogni bottiglia conferita".