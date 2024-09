Convegno per i 100 anni dalla nascita. Manzi e "L’arte di essere Maestri"

Un evento per celebrare il centenario della nascita del maestro Alberto Manzi. É in programma venerdì il convegno dal titolo "L’arte di essere maestri. L’attualità di Alberto Manzi tra innovazione educativa e umanesimo sociale" che si svolgerà nel mastio della Fortezza Orsini organizzato dall’Isis Zuccarelli di Sorano, con il patrocinio del Comune ed una rete di Enti sostenitori del territorio. Scopo del convegno sarà valorizzare il messaggio educativo del maestro. Introdurranno i lavori (inizio alle 8.30) i saluti del sindaco Ugo Lotti, del dirigente dell’Ambito Territoriale di Grosseto Gabriele Marini e della Dirigente dell’Isis Zuccarelli Maria Cristina Alocci. Protagonisti dell’appuntamento saranno docenti, professionisti della pedagogia e conoscitori del maestro a partire da Alessandra Falconi, responsabile del centro "Manzi" di Bologna. Presenti anche i professori Roberto Farnè dell’Università di Bologna e Franco Cambi, già professore ordinario dell’università di Firenze; Cosimo Di Bari, ricercatore di pedagogia all’Università di Firenze che affronterà il tema della centralità del soggetto fra la scuola di oggi e i "media"; Daniele Novara, pedagogista, che darà il suo contributo on line sul tema della pedagogia che si fa vita in Manzi; Tania Convertini insegnante di lingua e cultura italiana al college di Hanover nel New Hampishire; Paolo Mazzoli, ex direttore Invalsi e collaboratore in una lunga sperimentazione in classe con il maestro; Patrizia D’Antonio, insegnante e scrittrice e Luisa Moretti, insegnante in quiescenza, attraverseranno l’opera narrativa e la poesia di Manzi. Concluderà Alex Corlazzoli.

Una mostra biografica, composta da venti pannelli, contribuirà a tracciarne la sua vita straordinaria.