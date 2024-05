Controllo della Finanza. Stabilimento in "nero". Non dichiara un milione di euro

Proseguono senza sosta le attività di controllo economico del territorio da parte delle Fiamme gialle coordinate dal Comando provinciale di Grosseto al fine di tutelare gli operatori economici onesti. Lo testimonia il recente esito di una verifica fiscale eseguita nei confronti di uno stabilimento balneare che si trova a Castiglione della Pescaia gestito da una società a conduzione familiare. In pratica il "bagnetto" era completamente al ‘nero’. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di finanza.

Durante un controllo infatti la Finanza aveva accertato che nello stabilimento c’era una persona che lavorava completamente a ’nero’, ovvero non risultava regolarmente assunto. Gli ulteriori accertamenti dei finanzieri hanno focalizzato la posizione fiscale della società, qualificata poi come "evasore totale" per aver omesso di dichiarare i redditi. In pratica, al termine dell’attività ispettiva, è stato constatato come, fin dal 2020, l’impresa, abbia sistematicamente omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ed il conseguente versamento delle imposte sottraendo al Fisco oltre un milione di euro, evadendo anche 150mila euro di Iva. La società ha comunque fatto un accordo con l’Agenzia delle Entrate: oltre alla multa davvero salata dovranno restituire, a rate, quanto dovuto. Il lavoro nero e l’evasione fiscale rappresentano una piaga per l’intero sistema economico del Paese in quanto sottraggono risorse all’erario, minano gli interessi dei lavoratori – spesso sfruttati – e generano vantaggi competitivi impropri. L’operazione delle Fiamme gialle rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di finanza di Grosseto a tutela degli operatori onesti che rispettano le regole e delle associazioni di categoria con le quali intercorre un costante e proficuo rapporto di collaborazione.