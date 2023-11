Controlli in centro. Otto denunce

Altra settimana di controlli nel centro di Grosseto. Le pattuglie delle Volanti, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine giunto in ausilio e della Polizia ferroviaria e con il contributo della Polizia municipale, hanno effettuato mirati controlli, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e dei reati connessi all’immigrazione clandestina. I servizi straordinari effettuati nelle zone della stazione ferroviaria, di via Roma e delle vie limitrofe, e nella zona del centro storico hanno portato a identificare dalla Polizia circa 700 persone e 400 veicoli. A seguito dei controlli, effettuati anche da personale in borghese, sono state denunciate otto persone per reati contro il patrimonio e reati in materia di immigrazione; molte sono state anche le contravvenzioni al codice della strada elevate ed è stato sequestrato un veicolo privo di assicurazione.

L’attività di controlli ha consentito all’Ufficio Immigrazione della Questura di procedere alle pratiche di espulsione per 5 cittadini irregolari, per i quali sono state avviate le procedure per il successivo rimpatrio nei Paesi di origine. Uno dei cittadini stranieri è stato accompagnato dagli agenti della Questura al centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta, per il successivo rimpatrio nel Paese di origine.

Continueranno anche nelle prossime settimane i servizi disposti nelle zone cittadine centrali e limitrofe alla stazione ferroviaria, finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli atti di microcriminalità e di degrado urbano.