Controlli della Polizia. Sette patenti ritirate

Nello scorso weekend, le pattuglie della Polizia di Grosseto hanno passato al setaccio le principali località della movida. Volanti della Questura ed equipaggi della Polizia stradale del capoluogo maremmano, si sono concentrate soprattutto a Grosseto e Follonica, dove, insieme al medico, hanno messo in piedi un fitto reticolo di controlli. Utilizzando il moderno ’laboratorio mobile‘, un camper attrezzato anche della strumentazione necessaria per accertare la guida sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno verificato lo stato di numerosi giovani: oltre 100 i veicoli e 120 le persone controllate, e tra queste, 7 sorprese alla guida dopo avere assunto stupefacenti o bevuto, in alcuni casi con un tasso alcolemico rilevato quasi doppio rispetto al consentito. Per loro, inevitabile il ritiro immediato della patente, peraltro prima che la loro condotta potesse giungere a tragiche conseguenze ulteriori, così come inevitabile il ritorno a casa accompagnati da un familiare o amico in grado di guidare.