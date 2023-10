Controlli del sabato sera: tasso alcolemico altissimo: via la patente

Proseguono i controlli della Polizia per prevenire gli incidenti legati ai comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto quelli connessi all’uso di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol. La campagna, conosciuta come "stragi del sabato sera", ha interessato la città di Grosseto, dove gli equipaggi della Stradale e della Questura hanno effettuato diversi posti di controllo nelle zone maggiormente a rischio della città, interessate dalla movida notturna. Nel corso del servizio, sono stati controllati circa 60 veicoli e più di 70 persone. Un automobilista che aveva fatto serata in un locale della città, è stato sorpreso alla guida con il tasso alcolemico altissimo, tanto è vero che gli è stata immediatamente ritirata la patente. Altri 7 conducenti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. Per la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, il 19 novembre, la Polstrada ha in calendario diversi appuntamenti con gli studenti, della provincia di Grosseto.