"Contro il parco eolico un’incredibile mobilitazione di massa"

"A volte può essere facile esprimere un’opinione ma un’altra cosa è impegnarsi nei fatti". A dirlo sono i rappresentati del Comitato MaremmAttiva, impegnato in questa fase nella formulazione di osservazioni per ostacolare il progetto del parco eolico che Sorgenia vorrebbe realizzare nelle campagne di Pitigliano. I volontari del comitato insieme ad altri attivisti si sono messi a disposizione offrendo consulenza tecnica alla popolazione. A questo punto le osservazioni contrarie al parco eolico sono state presentate e come già confermato dal Comune di Pitigliano sono state più di 500.

"Il primo passaggio è avvenuto ed è stato assolutamente stupefacente – dicono da MaremmAttiva –. Il paese intero, la comunità, il Comune, la biblioteca, i comitati hanno lavorato insieme, instancabilmente per presentare oltre 500 osservazioni e molte altre sono state caricate sul sito del ministero da cittadini e associazioni in altre sedi. Non era un passaggio scontato. Pitigliano e chi ci ha aiutato anche da territori vicini ha ribadito la propria contrarietà al progetto eolico di Sorgenia".

Poi gli attivisti di MaremmAttiva proseguono: "Molti ovviamente non sapevano come procedere, come si utilizzasse una pec. Abbiamo ascoltato, collaborato, e messo in pratica. Abbiamo utilizzato spazi pubblici per farlo. Abbiamo condiviso e agito da comunità. Abbiamo intrapreso un cammino e questo è solo il primo passaggio che è stato possibile grazie ad una collettività incredibilmente reattiva".

Dopo questa prima operazione è evidente che l’opposizione da parte degli abitanti di Pitigliano al progetto di Sorgenia è ancora più chiaro.

"Ora – concludono dal Comitato – la nostra opposizione al progetto è ancora più tangibile e soprattutto trova la sua forza nell’incontro di tantissime realtà, associazioni, comitati, singoli cittadini, istituzioni".

N.C.