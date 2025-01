Contributo per gli arredi sostenibili

Il vecchio anno si è chiuso con una bella notizia per il Comune di Roccastrada e soprattutto per gli studenti diversamente abili che frequentano le scuole del territorio. E’ di oltre 14mila euro il contributo a fondo perduto che il Consiglio regionale della Toscana ha destinato al Comune di Roccastrada, quale cofinanziamento per l’acquisto di arredi destinati a studenti con disabilità.

Il Comune di Roccastrada, guidato dal sindaco Francesco Limatola (nella foto), ha partecipato nel 2023 ad un bando della Legge regionale 4/2023 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo". L’acquisto degli arredi, per un importo complessivo di 18mila euro ed è stato finanziato con 14.280 euro di fondi regionali, mentre la restante parte è stata finanziata con fondi propri del bilancio comunale.

Gli arredi sostenibili sono realizzati con materiali certificati secondo standard ambientali e realizzati con materiali lignei riciclati e sono stati installati nel nuovo edificio scolastico di Ribolla con la finalità specifica del miglioramento delle condizioni di fruibilità sia in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, accessibilità agli spazi e miglioramento complessivo della condizione socio-emotiva degli studenti con disabilità.

Soddisfatto, per il risultato ottenuto, il primo cittadino di Roccastrada, Francesco Limatola, soprattutto perché questi 14mila euro andranno a migliorare le condizioni di alcuni studenti che riscontrano delle oggettive difficoltà del proprio territorio comunale. A tutti gli effetti si tratta di un ingente contributo del Consiglio regionale per arredi destinati a studenti con disabilità.