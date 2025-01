Contest fotografico. Ultimo giorno

C’è tempo fino a domani per partecipare al contest fotografico #nataleagrosseto indetto dal Comune di Grosseto per celebrare le feste nel capoluogo.

In palio quattro biglietti a teatro per uno spettacolo da concordare entro fine 2025 e otto biglietti per la mostra "Rex Rusellarum" con visita guidata. Partecipare è facilissimo: basta seguire la pagina @comunedigrossetoofficial su Instagram, scattare una foto (addobbi cittadini, presepi, particolari delle luminarie, selfie) se si è un cittadino/turista o particolari della vetrina o del proprio negozio a tema feste (se si è un esercente) e pubblicarle su Instagram come post o storia con il tag @comunedigrossetoofficial e l’hashtag #nataleagrosseto.