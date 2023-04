Contest fotografico ‘Musin musetti’ dedicato agli animali domestici

Aurelia Antica Shopping Center propone un nuovo contest fotografico per giocare con il proprio animale domestico. Il gioco è aperto a cani, gatti o altri "pelosi" di famiglia. E partecipare è davvero facile: da oggi fino a giovedì 4 maggio sarà possibile inviare le foto (fino a 3 immagini, suddivise per categoria: cane gatto altro animale) caricandole sul form online al link https:aureliaantica.itmusin-musetti. Da domani tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del centro commerciale (Aurelia Antica Shopping Center) e fino a giovedì 4 maggio chiunque potrà mettere un "like" alle preferite. E non solo: da lunedì 24 aprile a giovedì 4 maggio le foto saranno esposte anche nella galleria del centro commerciale e potranno essere votate tramite un’apposita scheda. I vincitori del contest – cioè chi avrà ottenuto più like sui social e più "voti" sulle schede in galleria, nelle tre categorie degli animali domestici – avranno in regalo splendidi gadget dedicati ai loro amici animali, che verranno consegnati durante l’evento finale di "Musin musetti" in programma sabato 6 maggio alle 15.