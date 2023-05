"Contaminazioni artistiche" con quattro autori

Sabato dalle 18, in Via Orcagna 61, quattro artisti saranno ospiti nello spazio esterno, del "Lux lounge drink", l’accogliente location di nicchia di Klaudjo Viska. Ai lati del palco una scenografia a tema, un composé floreale a rappresentare la nostra terra di Maremma e come in un abbraccio avvolgerà gli "Artisti Contaminati", altresì ben si sposa con le opere dell’artista Marina Quattrini, in arte Flor. Le opere saranno esposte per il pubblico presente il quale assisterà a un percorso artistico con Andrea Ferrari, saranno in esposizione le opere del nostro noto e pluripremiato artista. Ad accompagnare le due modelle Patrizia Tarrini e Linda D’Aló, sarà l’artista Andrea Ferrari. Nell’ intermezzo musicale a lui dedicata ascolteremo i suoi famosi singoli: "Chiediti come mai" e "23 giorni". In anteprima la voce solista del gruppo musicale dei Real Dream che in tour con la sua band si esibisce sui palchi di tutta l’Italia con un revival di tributi dei successi dei Genesis, in anteprima ci farà dono del suo inedito, un terzo brano che preannuncia il successo dei suoi due precedenti singoli.