Consiglio provinciale. Si vota il 17 marzo

Adesso è ufficiale: domenica 17 marzo si vota a Grosseto per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale. L’ultima volta che i consiglieri comunali, eletti su tutto il territorio provinciale, votarono lo fecero sia per il presidente (con Francesco Limatola che si impose su Andrea Casamenti) che per il Consiglio provinciale. Questa volta si voterà invece solo per il Consiglio provinciale. Per il presidente si voterà in un’altra data, che è legata al destino di Francesco Limatola. Se l’attuale sindaco di Roccastrada, sarà riconfermato per il terzo mandato, proseguirà anche nel suo mandato di presidente della Provincia fino alla regolare scadenza (dicembre 2025). In caso contrario, entro la fine dell’anno i consiglieri comunali torneranno a votare questa volta solo per il presidente. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio costituito nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi. Come detto, sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica, alla data delle elezioni, nei Comuni ricompresi nel territorio provinciale di Grosseto.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni ricompresi nel territorio della provincia. L’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale. L’elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato

compreso nella lista e il voto è ponderato. Le liste e le candidature alla carica di consigliere provinciale devono essere presentate all’Ufficio elettorale costituito nella sede della Provincia (Palazzo Aldobrandeschi) nei seguenti giorni: dalle 8 alle 20 di domenica 25 e dalle 8 alle 12 di 12 di lunedì 26.

