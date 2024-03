Consiglio provinciale. Cambio di guida. Maggioranza centrodestra

Il consiglio provinciale sarà a trazione centrodestra. Questo è l’esito delle urne dopo il voto di ieri che ha diviso i dieci posti dell’assemblea assegnandone 6 alla nuova maggioranza e 4 ai candidati di centrosinistra.

Il centrodestra avrà tre consiglieri di Fratelli d’Italia (Michele Vaiani che ha ottenuto 7560 voti, Guendalina Amati con 7290 voti e Danilo Baietti con 6858 preferenze), uno di Forza Italia (Amedeo Gabbrieli con 9377 voti), uno di Nuovo Millennio (Angelo Pettrone con 6812 preferenze) e uno di Nuovo Orizzonte Civico (Alfieri Pieraccini con 8490 voti), mentre sui banchi del centrosinistra siederanno Ciro Cirillo (Pd, forte di 8996 voti), Gianfranco Chelini (indipendente di centrosinistra, 7089 voti), Valentino Bisconti (Sinistra italiana, 6500 voti) e Monica Fanciulli 8Pd, con 6082 voti).

Gli aventi diritto al voto erano in totale 372 (alle urne si sono presentati in 333, pari all’89 per cento del corpo elettorale), ovvero i 28 sindaci dei Comuni maremmani più i 344 consiglieri comunali, mentre non potevano votare gli assessori (a meno che non fossero, appunto, eletti come cosiglieri). Non tutti i voti, però, hanno avuto lo stesso peso perché valeva il sistema ponderato, ovvero basato sull’effettiva rappresentatività in base al numero degli abitanti del territorio rappresentato. Per cui ogni singolo voto di sindaci e consiglieri di 11 Comuni valeva "73", quello di altri otto Comuni valeva "143", quelli di cinque Comuni valeva "289", quello di altri tre Comuni valeva "442" e uno – quello del Comune di Grosseto – valeva "1060".

La lista di centrodestra ("Per la nostra Provincia") era composta dai candidati Guendalina Amati (Arcidosso), Danilo Baietti (Follonica), Walter Capitani (Monte Argentario), Amedeo Gabbrielli (Grosseto), Catia Galeazzi (Campagnatico), Carla Minacci (Grosseto), Angelo Pettrone (Grosseto), Alfieri Pieraccini (Grosseto), Paola Ricci (Castel del Piano) e Michele Vaiani (Monte Argentario). Nella lista di centrosinistra ("La Provincia in Comune"), invece, c’erano i nomi di Lorenzo Balestri (Massa Marittima), Gianfranco Chelini (Capalbio), Marco Balocchi (Cinigiano), Valentino Bisconti (Orbetello), Ciro Cirillo (Grosseto), Aibia Danushi (Monterotondo), Monica Fanciulli (Santa Fiora), Maria Bice Ginesi (Scansano), Francesca Mondei (Gavorrano) e Lorenzo Rossi (Civitella Paganico).

Luca Mantiglioni