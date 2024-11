Consegnato all’Anpas un nuovo Doblò adattato a persone in carrozzina

È arrivato un nuovo mezzo per il trasporto sociale all’Anpas Humanitas. Si tratta di un Doblò Stellantis diesel, 1500 cc di cilindrata. Un furgoncino adattato per il trasporto di persone in carrozzina, con pianale ribassato e attrezzato con una pedana idraulica estraibile di nuova generazione, oltre che dotato del kit di sicurezza per il fissaggio della carrozzina al pavimento del mezzo. "Questo veicolo – dice Mirko Bardi, responsabile del parco macchine di Anpas Humanitas – ci consentirà di potenziare il trasporto sociale di persone in carrozzina".