Congresso provinciale di Federconsumatori

Convocazione assemblea dei soci e del quinto congresso provinciale di Federconsumatori Grosseto in programma oggi all’hotel Granduca di via Senese a Grosseto. L’assemblea inizierà alle 9.30. Poi spazio alla relazione del presidente. Dopodichè inizieranno la serie di interventi: la prima a parlare sarà Monica Pagni, segretaria della Camera del Lavoro di Grosseto. Poi toccherà agli invitati che inizieranno il dibattito. Chiusura del presidente regionale Luca D’Onofrio. Dalle 13 alle 14.30 il Congresso si ferma per la pausa pranzo. Poi la ripresa dei lavori con il congresso dei soci delegati, dibattito ed elezione del Direttivo Provinciale. Appuntamento aperto a tutti i soci e simpatizzanti di Federconsumatori Grosseto. All’assemblea dei soci potranno partecipare coloro perchè sono iscritti all’associazione alla data del 31 dicembre 2023. Info 389 0905246 – 335 7246566.