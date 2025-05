Prostituzione, droga e matrimoni combinati: confiscati 420mila euro e una villa di lusso

Follonica (Grosseto), 30 maggio 2025 – Dopo una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Grosseto nei confronti di quattro persone coinvolte in varie attività illecite, la guardia di finanza di Follonica ha confiscato in via definitiva oltre 420mila euro e una villa situata in uno dei quartieri più esclusivi della città.

Le indagini, svolte congiuntamente dalla guardia di Finanza e dai carabinieri, hanno portato alla scoperta di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, attiva tra Follonica e Grosseto. Già nel marzo 2021, grazie alle prove raccolte, il gip del tribunale di Grosseto aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per tre persone, tra cui una coppia molto conosciuta in città.

Le indagini sono poi proseguite, portando alla luce altri reati commessi dagli stessi soggetti, come lo spaccio di droga, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso matrimoni combinati, e la vendita non autorizzata di prodotti soggetti a monopolio statale. Queste attività avevano permesso al gruppo di accumulare grandi somme di denaro illecito. Gli accertamenti patrimoniali svolti dalle Fiamme gialle hanno permesso di quantificare con precisione i beni ottenuti illegalmente e di procedere prima al sequestro, poi alla confisca definitiva delle somme di denaro e della villa.