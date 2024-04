Conferma del servizio. Turisti, ci pensa la Proloco

Procede nel segno della collaborazione il rapporto del Comune con la Proloco.

Sarà di nuovo l’associazione locale ad occuparsi di informazione e accoglienza turistica. È stata approvata la convenzione per la valorizzazione e promozione turistica del territorio comunale ed è stato stabilito anche l’importo che sarà riconosciuto alla Proloco per svolgere, nei prossimi 12 mesi, una serie di attività di carattere informativo legate al turismo. L’impegno di spesa da parte del Comune è di 15mila euro e l’erogazione del contributo avverrà in maniera trimestrale.

Il punto informazioni rimane quello centrale in piazza Garibaldi, all’interno dei locali comunali ed è, più in generale, il biglietto da visita che ogni località consegna ai turisti. Proprio per le sue funzioni, anche pratiche, il punto informativo ricopre un ruolo determinante nell’esperienza di chi viaggia. Ecco perchè la presenza di una struttura dedicata all’accoglienza, al contatto con il cliente e alla gestione del flusso informativo rende la località più fruibile, accessibile e godibile in tutti i suoi aspetti. Il Comune di Santa Fiora, come del resto dimostrano i dati positivi sui flussi turistici pubblicati di recente anche da La Nazione, punta molto sul turismo e a tal proposito promuove e realizza progetti volti a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche, nonché la promozione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della cultura locali. Realizza inoltre iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno del turista.ù

È ben evidente anche all’esterno che l’amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi di governo, l’accoglienza e l’informazione turistica inerenti alle peculiarità del territorio, e per questo, adotta iniziative idonee a far emergere Santa Fiora nel contesto territoriale amiatino e anche in contesti più ampi.

Nicola Ciuffoletti