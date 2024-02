Conclusi i lavori di rifacimento del campanile di Castel del Piano

Sono giunti a conclusione i lavori di rifacimento del campanile di Castel del Piano. L’Amministrazione ha messo sul piatto oltre 70mila euro (tutte le risorse provengono dal bilancio comunale) e in questi giorni la ditta a cui sono stati affidati i lavori sta terminando gli ultimi interventi. "È un intervento che ha riportato all’antico splendore questo simbolo del paese – spiega Luciano Giglioni, assessore al bilancio e vicesindaco –. I lavori hanno permesso anche di mettere in sicurezza alcuni aspetti della torre. Non ricordo che in passato siano stati fatti interventi di questa natura". La torre è posizionata al lato sinistro di piazza Madonna e rappresenta l’ingresso principale al centro storico. Oltre ad essere stato un intervento importante, si è trattato di un’attività spettacolare grazie ai professionisti di edilizia acrobatica. Con i lavori sulla Torre dell’Orologio, il recupero del Piazzone e dei tre cimiteri del capoluogo e delle frazioni si concludono gli interventi edilizi sul patrimonio urbanistico di questa amministrazione comunale. Poi Giglioni torna sui lavori al Piazzone. "Erano attesi da tempo – dice Luciano Giglioni – e finalmente siamo riusciti a programmarli. Un intervento da 248.000 euro di cui 198.000 euro derivanti da un bando di Sviluppo Toscana e 50mila di avanzo di amministrazione. Sarà recuperato tutto il perimetro esterno – conclude – e quello di camminamento e sostituite tutte le panchine in legno con altre in pietra". Infine, nella giornata di sabato doveva essere inaugurato il campo da Padel coperto ma l’amministrazione comunale ha deciso rinviare la festa.

"In seguito al tremendo incidente sul lavoro accaduto a Firenze e la conseguente proclamazione per sabato di una giornata di lutto regionale, l’inaugurazione del campo da padel prevista per sabato pomeriggio è stata rinviata" hanno fatto sapere dall’Amministrazione.

Nicola Ciuffoletti