Conciliazione vita-lavoro, lo sforzo di Cna

GROSSETOConciliazione vita-lavoro: con il finanziamento della Regione Toscana al via la sperimentazione in Cna. Finanziati, per un importo di 100mila, i progetti presentati dall’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa grossetana: "Un passo avanti importante, per migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata". Cna Grosseto in prima linea sullo sviluppo di politiche di welfare aziendale. Dopo il lavoro dei mesi scorsi, che ha coinvolto la dirigenza e il personale dell’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa, l’associazione ha ricevuto un importante finanziamento dalla Regione Toscana, dell’importo di 100mila per sperimentare nuove modalità di conciliazione vita-lavoro nelle strutture dell’associazione. "Abbiamo presentato alcuni progetti che andranno a incidere sulla nostra organizzazione – dice Anna Rita Bramerini (foto), direttrice di Cna – e inoltre, abbiamo contributo alla presentazione di un progetto sugli stessi temi, anch’esso finanziato, per un importante consorzio nostro associato. Questo a dimostrazione che, grazie al lavoro della Regione Toscana e all’attività di condivisione e informazioni fatta anche sui territori dalla nostra associazione, sempre più il tema della conciliazione vita-lavoro è sentito dalle imprese e dagli artigiani. Per questo, tramite Cna Servizi, siamo pronti per fare consulenze mirate alle imprese e sostenerle nel presentare progetti per questo bando regionale, perché le politiche di welfare sono uno strumento molto incisivo nel miglioramento della qualità del lavoro".