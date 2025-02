Concessioni demaniali di Porto Ercole. Nieto: "Il Comune non può intestarsele"

"Il Comune non può intestarsi le concessioni demaniali marittime, può solo concederle a terzi sulla base delle gare". Marco Nieto, capogruppo del gruppo di opposizione "Per l’Argentario", interviene sulla delibera inerente le concessioni del porto di Porto Ercole, discussa venerdì in consiglio comunale.

"La delibera propone di intestare al Comune la concessione del porto di Porto Ercole per 50 anni – dice Nieto –, ma l’articolo 23 delle norme tecniche attuative del febbraio 2018 e la legge 145/2018 limitano la durata delle concessioni ad un massimo di 20 anni. Ci sono alcune eccezioni: una riguarda gli investimenti particolarmente onerosi da parte del concessionario che farebbe il caso nostro. Devono essere motivate e approvate dalle autorità competenti in materia. Non abbiamo riscontrato nulla di tutto ciò. Non c’è il nullaosta alla durata cinquantennale del Ministero, dell’Agenzia del Demanio e della Regione. Si poteva ricorrere a un parere di legittimità dell’Avvocatura dello Stato. Anche l’Agcm è intervenuta sulla durata delle concessioni al bollettino antitrust 3/2025 del 27 gennaio 2025. Uno dei motivi per cui il Comune propone di intestarsi le concessioni demaniali è indicato al punto 2 della proposta di delibera: ’offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara, da destinarsi in via prioritaria alla realizzazione delle opere portuali o comunque a strutture correlate all’ambito portuale’. Ritieniamo che la delibera non vada nella direzione di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che si propone e che la comunità portercolese aspetta da anni. Al contrario, tende a far sì che tali obiettivi diventino più complicati e anche inattuabili".