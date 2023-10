Concessioni balneari. Sib: "Accoglibile il nostro ricorso"

Novità importanti per le imprese balneari italiane che in questo periodo stanno attendendo novità dal Governo dopo la mappatura delle coste conclusa qualche giorno fa. "La Procura generale della Cassazione ha chiesto alla Suprema Corte di Cassazione l’accoglimento del ricorso avverso le sentenze dell’Adunanza plenaria – ha detto Tonino Capacchione, segretario nazionale Sib Confcommercio – Sul "fronte giudiziario" della questione balneare è indubbiamente una notizia positiva". "Rafforzati dalla richiesta della Procura generale siamo in fiduciosa attesa della sentenza della Suprema Corte di Cassazione la cui udienza di discussione è fissata per il prossimo 24 ottobre – chiude Capacchione – Continuiamo dunque con tenacia e determinazione a difendere le buone ragioni dei balneari italiani, persino nelle aule giudiziarie, convinti che ciò è anche l’interesse del nostro paese".