Concerto dopo l’intervento di restauro. San Francesco, l’organo torna a splendere

Sarà il maestro Guido Morini, ad inaugurare il restauro dell’organo della chiesa di San Francesco di Grosseto. Il concerto si terrà domenica 12 nella chiesa del centro storico, alle 19. L’evento vuole celebrare il rinnovato utilizzo dell’organo Mascioni, risalente al 1935. Si tratta dell’organo più vecchio della città, precedente anche a quello della cattedrale, che risale agli anni Sessanta. "Per noi frati e per la comunità di San Francesco è una festa – dice fra’ Lorenzo Gemmi –. L’organo in una chiesa non è solo un accessorio, ma un mezzo essenziale per accompagnare la preghiera comunitaria ed il canto. In più, l’organo di questa chiesa viene spesso utilizzato per concerti di musica sacra, che trovano in San Francesco il contesto ideale per proporre momenti significativi anche per lo spirito. Il suo restauro, pertanto, vuol rappresentare un piccolo dono a tutta la città". L’intervento è costato complessivamente 50mila euro, coperti per 26.344 euro con l’8xmille. Il resto arriva dalle offerte dei grossetani e dal contributo di Fondazione Cr Firenze.

"Il restauro dell’organo – spiega Franco Crovetti, responsabile del servizio diocesano del Sovvenire – è un esempio di come senza l’8xmille sarebbe molto difficile per molte parrocchie far fronte alla cura e al mantenimento di quanto necessario alla vita di culto".

"La Fondazione Cr Firenze – spiega il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini – è lieta di aver sostenuto il recupero di uno strumento così prezioso. La chiesa di San Francesco, oltre che un luogo di culto importante, lo è anche sul piano culturale, grazie ad iniziative preziose ed ai suoi tesori artistici".

Steven Santamaria