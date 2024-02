Concerto del pianista Edoardo Bruni

GROSSETO

Il pianista trentino Edoardo Bruni è il protagonista della rassegna Scriabin Concert Series. L’appuntamento è nell’ex chiesa dei Bigi oggi alle 18. La rassegna, promossa dall’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ospite d’onore è Edoardo Bruni, pianista e compositore con una grande esperienza che suonerà le Variazioni Goldberg di Bach.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura. Apprezzatissimo pianista, come compositore, ha definito una propria visione estetica, descritta nel Manifesto dell’Estetica della Catarsi, ed ha formalizzato una nuova e personale tecnica compositiva, la Pan-Modalità, che intende sintetizzare e superare la dualità tra tonalità ed atonalità. Basandosi sull’estetica della catarsi e sulla tecnica della pan-modalità, sta ora realizzando il progetto compositivo Ars Modi – L’Arte del Modo.