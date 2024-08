Concerto al Parco della Maremma. Tosca canta "La bella estate"

Tosca canta ‘La bella estate’ al Parco naturale regionale della Maremma. Con il concerto della cantante romana, oggi alle 18.30, si chiude la rassegna ‘Parco aperto plus’ curata da Ad Arte Spettacoli, sulla spiaggia di Marina di Alberese. Tosca torna sul palcoscenico con uno spettacolo che nel titolo presenta un esplicito riferimento letterario al romanzo di Cesare Pavese e nel programma ripercorre una carriera, con calore ed energia, tra brani noti e novità. Considerata una tra le più raffinate interpreti della musica italiana, Tosca si esibisce in questo progetto affiancata da Giovanna Famulari (cello, piano, voci), Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni e batteria) Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso).

"Dopo tutto il lavoro e tante soddisfazioni – ha dichiarato l’artista – avevo scelto di fermarmi per dedicarmi appieno al nuovo progetto, oltre al mio impegno come artista residente dell’Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone. Ma le richieste sono tante, tantissime. E allora, dopo una lunga riflessione, io e i miei musicisti abbiamo deciso di concederci un altro giro di giostra. Quest’estate, quindi, siamo di nuovo in giro per l’Italia con un ‘sussidiario estivo’, un sunto di tutto quello che abbiamo proposto negli ultimi anni; ma non mancheranno certo le sorprese". L’inizio dello spettacolo è alle 18.30, per approfittare della luce serale che, sulla spiaggia del Parco, comporrà lo scenario perfetto per il concerto. L’ingresso sarà aperto già a partire dalle 17.30, per arrivare comodamente all’area attrezzata godendosi anche una passeggiata. Si può arrivare a Marina di Alberese in bicicletta o con la navetta, in partenza dal Centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9), il cui servizio è intensificato ogni 30 minuti a partire dalle 17. L’autobus nella tratta Alberese-Marina di Alberese impiega 30 minuti per raggiungere il luogo del concerto (costo di 3 euro, biglietto acquistabile ad Alberese, bar "Il Parco" o online). Una lunga estate di spettacoli, quella che si conclude stasera, aperta alla fine di giugno da Laura Morante con la sua ‘Medea’. Una programmazione che ha portato musica e teatro in un contesto naturale di grande pregio, confermando ancora una volta che in Maremma quando lo spettacolo si lega al territorio il risultato è straordinario.

Riccardo Bruni