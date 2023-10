Comune, sì al Pums. Follonica nel futuro

Il Comune di Follonica ha adottato il Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Si tratta di un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci nelle aree urbane e metropolitane in maniera sostenibile, al fine di migliorare la qualità della vita e delle città. Uno strumento fondamentale, che serve a sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi condivisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso azioni orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto urbanistico-territoriale e con lo sviluppo socioeconomico. I soggetti coinvolti, in occasione di vari incontri pubblici, workshop partecipativi e tavoli tecnici, hanno potuto proporre osservazioni e segnalare esigenze e necessità che hanno arricchito il documento finale. "È la seconda volta che il tema arriva in Consiglio comunale – ha spiegato l’assessora alla mobilità sostenibile Mirjam Giorgieri – Il piano viene adottato e abbiamo davanti a noi il tempo per le osservazioni e poi torneremo in Consiglio comunale per l’approvazione finale". il Piano dà alla città degli obiettivi sfidanti che si intersecano anche con il Paesc, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, ovvero quel documento programmatico con il quale gli enti locali pianificano le proprie azioni per raggiungere gli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. "I macro obiettivi che ci siamo dati sono migliorare l’accessibilità dello spazio pubblico – prosegue Giorgieri – orientare la domanda della mobilità verso modi sostenibili, migliorare la qualità dell’aria limitando la Co2, migliorare l’efficienza del sistema di mobilità cittadino tramite i nuovi strumenti tecnologici e favorire l’intermodalità".