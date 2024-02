Comune, attacco alla Regione: "Da Marras solo giochi di prestigio"

"Siamo ai giochi di prestigio: Leonardo Marras dice che in Maremma sono giunti quasi 70 milioni con i fondi di Sviluppo e Coesione. Non è vero". Inizia così la replica di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, nella replica a Leonardo Marras, assessore regionale, che aveva a sua volta replicato al primo cittadino di Grosseto sul mancato finanziamento al palazzetto per l’hockey. "Dimentica di dire, o fa finta di dimenticare – aggiunge il sindaco –, che la strada del Cipressino è stata presa in carico dalla Regione stessa (che dunque si è autofinanziata con 65 milioni) e che due dei restanti 4 milioni scarsi passati dalle nostre zone sono stati erogati a Montieri, Monterotondo, Roccastrada e Gavorrano: guarda caso tutti Comuni con giunte piddine. Ecco: non è che tu e i tuoi compagni di partito, caro Marras, avete piegato ancora una volta la pura amministrazione a logiche di partito, magari per farvi belli nelle zone rosse da voi gestite, e cercate di gettare fumo negli occhi ai cittadini? Come si dice: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina". Poi aggiunge: "I fondi regionali non sono fondi di coesione che lo Stato ha messo a disposizione di tutte le regioni per un’equa suddivisione – aggiunge Vivarelli Colonna –. Si vede che state cercando voti ma a me non imbamboli. I soldi dedicati all’impiantistica sportiva sono altri: il tetto massimo è di 400mila euro e dunque, avrebbero avuto bisogno nel caso del palazzetto di via Mercurio, di un sostanzioso cofinanziamento. Se la Regione – aggiungono – avesse dato il contributo, sarebbe stato costretto a concedere finanziamenti in questo momento insostenibili per la nostra amministrazione. Poi fai ancora confusione sulla questione: parli di progetto faraonico ma noi ci riferivamo del progetto da 900mila euro e non quello, precedente, da oltre tre milioni. Ed è per questo che secondo me getti ancora fumo negli occhi". Poi chiude: "Alla Maremma dalla Regione arrivano gli spiccioli: neppure lo 0,6% del totale. Con la stima che nutro e l’amicizia per te, caro Marras, quando si parla di cose importanti per il futuro della nostra provincia sarebbe meglio stare attenti: dei 683 milioni del fondo del Governo alla Provincia sono arrivati 4 milioni. E la metà è andata ai comuni di centrosinistra".