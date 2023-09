Completati i lavori di bonifica alla discarica della Salciatella

Completata la bonifica della discarica abusiva della Salciatella ad Ansedonia, e in aumento la raccolta differenziata. Non mancano quindi motivi di soddisfazione per l’assessore all’ambiente Luca Minucci. In attesa degli interventi deliberati in giunta municipale, che prevedono la pulizia straordinaria dei giardini e delle aree verdi di Orbetello, ridotti in condizioni non ottimali da un punto di vista igienico e della pulizia, l’Amministrazione va ad intervenire sulle discariche abusive. Che nascono, soprattutto per "l’inciviltà e la pessima educazione ambientale di tante persone."

"Siamo davvero molto soddisfatti – spiega l’assessore all’ambiente Luca Minucci – di essere riusciti a sanare una situazione indecorosa vecchia di decenni, il tutto a dimostrazione che la nostra Amministrazione tutela l’ambiente e risponde alle necessità con fatti concreti. Mi riferisco alla vecchia e vergonosa tiscarica della Salciatella. Un atto concreto di guerra all’inciviltà e di tutela ambientale – ribadisce Luca Minucci – dove nessuno dei nostri precedessori era mia riuscito a sanare la situazione. Inoltre completeremo l’intervento interdicendo l’accesso pubblica così da evitare che in futuro ciò si riverifichi". Luca Minucci ricorda inoltre che il controllo del territorio attraverso le telecamere procede a passo spedito e risultano essere 255 le infrazioni rilevate con conseguenti sanzioni, per mancato rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti straordinari e di quelli quotidiani o di residui di lavorazioni edilizie. La giunta comunale è ancora più determinata nel proseguire il percorso, che ha portato Orbetello dall’ultimo posto per servizi e raccolta differenziata e riciclaggio a risalire posizioni e a tenere il passo delle realtà più virtuose.

Michele Casalini