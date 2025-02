Compensi Siae, pagamento in scadenza: "Agevolazioni grazie a Confcommercio"

Il 28 febbraio scadono i termini per il versamento alla Siae dei compensi 2025 relativi alla diffusione della musica d’ambiente attraverso radio, televisori ed altri strumenti. Le tariffe per il nuovo anno hanno subito un aumento dello 0,6% per effetto degli incrementi Istat.

"Grazie agli accordi nazionali siglati con Confcommercio – dice Gabriella Orlando, direttrice provinciale Ascom – sono previsti anche quest’anno sconti significativi e particolari agevolazioni per i soci Fipe pensati per favorire le imprese associate. Quella relativa alla Siae è solo una delle tante convenzioni che Confcommercio mette a disposizione degli associati che possono risparmiare fino al 30% sui costi di gestione della propria attività, che si tratti di un negozio, di un pubblico esercizio o di un’attività ricettiva. Tra i vantaggi ci sono sconti a livello nazionale, come quelli per la Siae ed Scf, ma anche sui sistemi di pagamento digitale, autovetture, telefonia, treni e trasporti e, inoltre, è prevista una ricca scontistica anche a livello provinciale in tanti settori, dall’arredamento alle attrezzature, sicurezza, servizi per il web, ristorazione, oggettistica".

Per quanto riguarda la Siae, Confcommercio ricorda che "per beneficiare della scontistica, le aziende devono presentare il certificato associativo rispettando la scadenza del 28 febbraio. Per informazioni è possibile telefonare allo 0564 470111.

"Per tutti gli altri vantaggi – spiega ancora Orlando – la tessera associativa contiene un codice univoco, che consente di accedere al portale associati.confcommercio.it, dove si potrà visionare l’intero pacchetto dei vantaggi riservati alle imprese".