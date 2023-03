Commercio in centro, il Comune incontra tutte le associazioni di categoria

Grosseto, 31 marzo 2023 – Diventa sempre più delicata la situazione legata al commercio nel capoluogo maremmano. A soffrirne di più il centro storico, cuore pulsante della città. Inoltre, il problema rischia di diventare ancora più serio, dopo il "congelamento" del Centro commerciale naturale. Intanto, l’assessore alle attività produttive e vicesindaco Bruno Ceccherini intende cercare di tamponare il più possibile il problema per superare questo difficile periodo”.

Abbiamo deciso nella riunione in Giunta, che giovedì 6 aprile, alle 11.30, convocheremo tutte le associazioni di categoria, da Confcommercio alla Cna, i quali ci diranno le loro idee, perché più ne abbiamo e meglio è, anche se qualche idea su come muoverci già l’abbiamo. Ma è importante poterci confrontare con loro. Questo sarà il primo passo che andremo a fare per uscire fuori da questa situazione che non coinvolge solo il centro storico di Grosseto, ma anche tutte le città italiane. Vogliamo trovare soluzioni che possano ravvivare tutte le attività, soprattutto quelle del centro storico".

Ovviamente, il "congelamento" del Ccn non aiuta: "Purtroppo – continua Ceccherini – questo è un problema in più. L’associazione dava un grande supporto, con le varie iniziative, anche con i contributi stessi che il Comune dava loro. Tutta la programmazione primaverile – estiva, ma anche quella relativa al periodo natalizio, nel centro storico, erano a delegate al Ccn, che ha sempre organizzato eventi ed iniziative interessanti. Questo loro momentaneo ritiro ci mette nelle condizioni di fare scelte diverse. Confido comunque che il centro commerciale naturale possa fare un passo indietro e avere un ripensamento. Comunque, a prescindere anche da questa vicenda, non abbandoneremo il nostro centro storico". Il Comune di Grosseto non vuole privarsi del Natale: "Vedremo se magari da qui a dicembre ci sarà il reintegro del Ccn. Non dovesse avvenire, vedremo come fare, magari il Comune stesso si occuperà di tutta l’organizzazione oppure con l’aiuto delle stesse categorie commerciali. La riunione di giovedì prossimo servirà anche a questo. Faremo il possibile per programmare e organizzare tutto".

Il Comune starà vicino a tutte quelle attività, ancora in funzione nel centro storico. "Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Ovviamente il contributo, destinato normalmente al Ccn, verrà comunque sfruttato in qualche modo. Questa amministrazione è la prima a fare questo tipo di interventi. Prima non si facevano. Cercheremo di portare eventi di qualità che portino pubblico e coinvolgano cittadini. Cercheremo di sfruttare anche la stagione estiva, in quanto la nostra costa dal periodo pasquale fino all’estate ospita più di un milione di turisti l’anno. Sarebbe importante poter sfruttare quel tipo di utenza".