Come investire in Maremma

Oggi alle 9.30 nella sala Eden si svolgerà il convegno sul tema "Investire a Grosseto e in Toscana: il quadro nazionale regionale, le opportunità e i vincoli del territorio grossetano".

L’evento si inserisce nel progetto "Invest in Grosseto", promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con Promo Pa Fondazione per valorizzare l’offerta complessiva del territorio per potenziali nuovi investitori, anche alla luce del percorso sul nuovo piano strutturale. L’incontro, rivolto alle imprese, ma anche ai liberi professionisti, agli Enti locali e al mondo delle associazioni, vuole essere una riflessione di carattere nazionale e regionale sui fattori di attrattività della nostra regione in alcune filiere strategiche per l’economia della Maremma: l’industria alimentare, il settore del turismo e della ricettività, l’economia del mare e il manifatturiero innovativo.