Come cambia la popolazione. Calano i residenti nel comune. Ma le nascite sono in aumento

La popolazione residente nel territorio comunale scende ancora e va sotto i 12mila abitanti. Il dato, già in calo nel 2022, è diminuito ancora nel corso del 2023. In leggero aumento invece le nascite.

La "fotografia" è quella che viene fornita dai Servizi Demografici del Comune. La popolazione residente al 31 dicembre 2023 risulta pari a 11.953 abitanti, divisa in 5796 maschi e 6157 femmine, di cui 801 stranieri (338 maschi e 463 femmine). Rispetto al dato del 2022, la popolazione è diminuita di 118 unità: un anno fa era composta da 12.071 persone. Nel corso del 2023 i morti sono stati 164 (di cui tre stranieri): 125 a Porto Santo Stefano e 39 a Porto Ercole. Tra questi, 62 sono deceduti nel comune e 99 in altri territori italiani e tre all’estero. Cresce leggermente invece il dato delle nascite tra gli abitanti del promontorio. I nati sono stati in tutto 59, quattro in più rispetto allo scorso anno (di cui sei stranieri). Dividendo il dato tra i paesi, sono stati 51 a Porto Santo Stefano e 8 a Porto Ercole, a differenza del 2022 in cui in totale erano nati 55 bambini.

Passando poi alle famiglie, sono aumentati anche nel 2023 i matrimoni civili: nel 2022 ne erano stati celebrati 27, mentre nel corso dell’anno appena passato sono stati 34 (26 a Porto Santo Stefano e 8 a Porto Ercole). I matrimoni religiosi sono stati invece appena dieci, uno in meno dello scorso anno (sette a Porto Santo Stefano e tre a Porto Ercole). I matrimoni civili celebrati fuori comune (di cui almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Monte Argentario) sono stati in tutto 14, mentre i matrimoni religiosi celebrati fuori sono stati nove. In più, è stata celebrata in Comune un’unione civile, mentre un’altra (con almeno un residente) è stata celebrata fuori dal territorio comunale. Inoltre, nel corso dell’anno ci sono stati 250 emigrati dal comune di Monte Argentario e 247 immigrati. Sono aumentate le persone senza fissa dimora, passando dalle cinque individuate nel 2021 alle sette del 2022 fino alle dieci del 2023. Hanno poi acquisito cittadinanza italiana nove residenti, mentre il numero delle famiglie in totale si assesta sulle 5741, ben 34 in più rispetto al 2022. Le famiglie con almeno un intestatario straniero sono invece 333, mentre 8 sono le convivenze anagrafiche. Sono infine cinque le convivenze di fatto all’interno del comune.

Andrea Capitani