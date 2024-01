Colpito da malore, uomo trovato senza vita in un campo

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 22 gennaio 2024 – Un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di Castiglione della Pescaia, nei pressi del bivio che porta a Tirli. A dare l’allarme i familiari dell’anziano uomo, residente a Grosseto, che non riuscendolo a contattare hanno dato l’allarme. Sembrerebbe che l’anziano si fosse recato in un campo abbandonato per trovare alcuni pezzi smontandoli da un’auto che era ferma in angolo di questo terreno ormai da anni. Durante queste operazioni il settantottenne, con ogni probabilità l’uomo è stato colpito da un malore fulminante che non gli ha dato scampo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Castiglione della Pescaia che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa.