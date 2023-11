Colonie feline, la novità. Approvato il regolamento

Polemiche per il proliferare di cani e gatti che nel centro storico cittadino creano situazioni di disagio a causa dello sporco che lasciano. Ed allora si cerca di mettere sotto controllo e di regolarizzare la presenza dei mici approvando in Consiglio comunale il Regolamento per la gestione della colonia felina. Cittadini od associazioni potranno creare colinie ferline e per ognuna ci sarà un custode che provvederà all’alimentazione e alla cura dei gatti, alla pulizia e il decoro delle aree. Da parte del Comune si dovranno tutelare le colonie con attività di contrasto al randagismo e all’abbandono degli animali e prevenire la proliferazione incontrollata delle colonie non gestite e si provvederà ai piani e campagne di sterilizzazione in accordo con l’Asl. Accolta con soddisfazione pure dalla minoranza e questa iniziativa aveva visto, in passato, il consigliere Giacomo Signori, mettere nero su bianco ed esprimere preoccupazione, su questa materia.

Roberto Pieralli