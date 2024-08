Collisione in mare. Scontro tra barche

Qualche piccolo danno alle due imbarcazioni, ma nessuna conseguenza per passeggeri e membri dell’equipaggio. A causa del maltempo durante la giornata di Ferragosto, nel piccolo porticciolo di cala Maestra a Giannutri, è avvenuta una collisione che ha visto protagoniste due imbarcazioni che effettuano mini crociere nelle isole dell’Arcipelago. In particolare, si tratta della motonave Costa d’Argento della Maregiglio, che si trovava già attraccata e che stava procedendo all’imbarco dei passeggeri che erano già scesi a visitare l’isola, e l’imbarcazione della compagnia La Fenice di Livorno, che invece stava compiendo una manovra all’interno della piccola insenatura. La seconda barca è stata però sorpresa da un’improvvisa raffica di vento, durata qualche minuto, con l’equipaggio che non è riuscito ad evitare l’impatto con la prua della Maregiglio, che dopo lo scontro ha riportato qualche graffio di poco conto. A riportare i danni maggiori, comunque limitati, è stata la motonave de La Fenice, una compagnia che effettua il trasporto dei passeggeri da Castiglione della Pescaia, passando per Talamone, l’Isola del Giglio e quella di Giannutri. In questo caso sono stati danneggiati due finestrini della fiancata di sinistra, dato che l’equipaggio, a causa del vento e della corrente, non è riuscito ad evitare l’impatto con la prua del Costa D’Argento. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri. "Eravamo ormeggiati a Cala Maestra dalla mattina di Ferragosto – raccontano dalla Maregiglio –. Intorno alle 14,45 è arrivata l’imbarcazione de La Fenice. Per 10 minuti c’è stata un’improvvisa raffica di vento, anche se non tanto improvvisa perché il nostro comandante era stato avvisato, provvedendo a rinforzare le cime di ormeggio. L’altra barca si è invece trovata di traverso ed è venuta a sbattere alla prua della nostra imbarcazione. Noi abbiamo avuto pochi danni, quasi nulla, mentre a loro si sono rotti i finestrini. Abbiamo ripreso il servizio e siamo ripartiti, non abbiamo perso nessuna corsa. La dinamica è comunque chiara e non ci sono stati danni gravi né problemi alle persone".

Andrea Capitani