Cna dona un assegno di 18mila euro per il progetto di Abio

Un assegno, del valore di 18mila 100 euro, è stato consegnato all’associazione Abio e al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale "Misericordia" da Cna Grosseto. Si tratta, infatti, della somma raccolta con l’evento "Artigiani per la vita" che, ogni estate da 10 anni, l’associazione grossetana della piccola e media impresa organizza per raccogliere fondi per le realtà del territorio che operano in campo sociale e sanitario.

E per l’edizione 2024, che celebra anche il decennale dell’iniziativa ideata da Daniela Morosini, a beneficiare della raccolta fondi è stata Abio Grosseto, l’associazione per il bambino in ospedale, per il progetto "Il bambino al centro". "Il denaro raccolto – dice Daniela Morosini, presidente del Comitato di zona Grosseto di Cna e ideatrice della manifestazione – andrà a finanziare la decorazione del corridoio del nuovo reparto, con le illustrazioni a cura dell’artista Sally Gallotti: e il soffitto del reparto sarà blu Cna, proprio a rappresentare il cielo, i sogni e le speranze. Siamo contenti e onorati di questo risultato e di poter andare a sostenere un progetto che ha l’obiettivo di rendere più serena l’esperienza dei bambini e delle loro famiglie in ospedale".