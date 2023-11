Cinzia Pieraccini candidata civica. Iniziano a delinearsi le liste per le elezioni amministrative

Il comune di Castel del Piano è tra i 14 i comuni al voto in provincia di Grosseto nel 2024 e la corsa potrebbe essere a tre. Il sindaco Michele Bartalini è espressione di una lista civica vicino al centrodestra sembra essere intenzionato a correre di nuovo ma non ha ancora sciolto le riserve. Se deciderà di mettersi nuovamente in gioco Fratelli d’Italia starà dalla sua parte e a confermarlo è Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "Il sindaco uscente Bartalini ha la priorità su altri candidati – commenta Minucci – detto questo non è l’unica carta da giocare che abbiamo. Diciamo che daremo la priorità all’attuale sindaco ma rimaniamo aperti alle alternative". Proprio nell’attuale maggioranza c’è un rappresentante di Fratelli d’Italia, ed è l’assessore Sonia Giannelli, iscritta al partito della Meloni. Chi invece sta lavorando con continuità dal qualche mese è Cinzia Pieraccini, candidata civica. Pieraccini ha 48 anni è un’insegnante e dal 2009 al 2014 è stata assessore alla cultura e all’innovazione tecnologica del comune di Castel del Piano. "Al momento sto incontrando persone e operatori per ascoltare e confrontarmi - commenta Pieraccini - . Per quanto riguarda i partiti, credo che stiano ragionando al loro interno, l’obiettivo mio è fare un percorso fra le persone, le aziende e i loro bisogni". Alla domanda se sarà una candidata di centrosinistra Pieraccini ha risposto. "Per adesso non mi sto impegnando in una definizione di liste, alleanze o categorie politiche che possano essere incasellate per come si era abituati a fare". Federico Badini, Segretario Unione Comunale Pd Castel del Piano conferma l’impegno volto alla ricerca di un candidato. "Stiamo lavorando per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale - spiega - fatta da forze fresche, che abbiano voglia di lavorare per amore di Castel del Piano e dell’Amiata. Con i nostri iscritti e con i cittadini identificheremo il candidato giusto. Stiamo continuando a tessere una rete di rapporti costruita nel tempo". Resta il punto di domanda su Italia Viva che a Castel del Piano è rappresentata da Renzo Rossi, attualmente assessore di maggioranza. "in Regione IV governa con noi, a Castel del Piano con la destra. Siamo in attesa di capire cosa l’assessore Rossi voglia fare".

Nicola Ciuffoletti