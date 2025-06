Cinghiali ’a spasso’ in città. Il sindaco: "Non avvicinateli"

FOLLONICAEmergenza cinghiali anche nell’abitato di Follonica, oltre che in altre zone della provincia di Grosseto. Ci sono stati avvistamenti nel centro della città del Golfo, prima nella zona del Petraia, poi in via Golino e da ieri nell’area dell’ex Ilva, e l’amministrazione comunale - mostrando foto e video - ha attivato la Regione Toscana e si aspetta un intervento tempestivo. Da alcuni giorni sono presenti sul posto le guardie venatorie, con il compito di mettere in atto, in collaborazione con le autorità competenti, le azioni necessarie per allontanare gli animali in sicurezza.

"Siamo intervenuti con prontezza e responsabilità per garantire l’incolumità dei cittadini e la tutela dell’ambiente urbano - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - La convivenza con la fauna selvatica va gestita con equilibrio, è fondamentale impedire che la presenza dei cinghiali si trasformi in un pericolo. Sono stati individuati una mamma con cinque piccoli, allertate le Forze dell’ordine, i Carabinieri forestali e la Polizia provinciale. Chiediamo al momento qualche attenzione in più a chi frequenta la zona". Il Comune invita la cittadinanza a non avvicinarsi agli animali, a non abbandonare rifiuti, a non dar loro da mangiare, e a segnalare tempestivamente nuovi avvistamenti al numero della polizia municipale o agli uffici competenti, o alla Polizia provinciale e comunque alle autorità.