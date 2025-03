Cinema e teatro. Marcorè, il film e "La buona novella"

Una giornata in Maremma, quella di sabato, per Neri Marcorè che nel pomeriggio sarà a Follonica per la proiezione del film "Zamora" (il suo primo film da regista) e la sera salirà sul palco del teatro Moderno per lo spettacolo "La buona novella".

Marcorè sabato sarà dunque a Follonica, nella sala Tirreno, per la doppia proiezione del film "Zamora": alle 15.30 (per il dibattito con il pubblico) e alle 18.15 (per presentare il film). Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 339-3880312. I posti ancora disponibili sono pochissimi.

Alle 21, invece, l’attore sarà a Grosseto per portare sul palco del Moderno "La buona novella", spettacolo di teatro canzone che rilegge in chiave scenica l’omonimo album di Fabrizio De André, pubblicato nel 1970. Un appuntamento della stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. I biglietti sono disponibili online su www.comunegrosseto.ticka.it e, sabato, anche al botteghino del teatro dalle 19.

Attraverso un intreccio di musica e narrazione, "La buona novella" si configura come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea. Le canzoni di De André si alternano a brani tratti dai Vangeli apocrifi, che hanno ispirato il celebre cantautore genovese, dando vita a un affresco intenso e suggestivo. La drammaturgia, curata da Giorgio Gallione, racconta l’antefatto de "L’infanzia di Maria", svelando la nascita miracolosa della Vergine, e colma il vuoto narrativo che va dall’infanzia di Cristo alla sua Crocifissione, trasformando il capolavoro musicale di De André in un’opera teatrale originale e coinvolgente.

Sul palco, accanto a Neri Marcorè, ci saranno Rosanna Naddeo, Giua (voce e chitarra), Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Anais Drago (violino e voce), Francesco Negri (pianoforte) e Alessandra Abbondanza (voce e fisarmonica). Gli arrangiamenti musicali e la direzione sono affidati a Paolo Silvestri, mentre le scene sono di Marcello Chiarenza, i costumi di Francesca Marsella e le luci di Aldo Mantovani.

La produzione dello spettacolo è curata dal Teatro Stabile di Bolzano, dal Teatro Carcano, dalla Fondazione Teatro della Toscana e da Marche Teatro.