Cinema d’autore con Pirandello

Per il ciclo "Cinema d’Autore - Giovedì all’Astra", oggi alle 19 al cinema Astra di Follonica verrà proiettato il film "Eterno visionario" di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio (nella foto), Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti, Giancarlo Commare.

Il film esplora il mondo intimo di Luigi Pirandello. Autunno 1934, Luigi Pirandello è sul treno verso Stoccolma, pronto a ricevere il Premio Nobel per la letteratura. Durante il viaggio rivive il fascino e la magia dei personaggi che hanno popolato la sua vita e ispirato la sua arte attraverso i fantasmi di tutta la sua esistenza. Immergendosi nel suo universo visionario si scoprono l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano oltre al legame conflittuale con i figli, il rapporto controverso con il fascismo e il sogno di un amore assoluto, in un percorso di vita che va tra Roma, Stoccolma, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la sua Sicilia arretrata degli zolfatari e dagli arcaici paesaggi, la bellezza della Milano di inizio Novecento, e l’America che ne consacra il genio a Hollywood e a Broadway.

L’ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana).