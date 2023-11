"Ciclovia Tirrenica anche nei tratti cittadini"

Cinque chilometri di pista ciclabile che segue il lungomare per un lavoro da 820 mila euro (fondi Pnrr), di cui circa 80 mila finanziati dal Comune di Follonica: è La Ciclovia Tirrenica, il progetto della dorsale cicloturistica che corre per circa 930 chilometri e si snoda da Ventimiglia a Roma, passando ovviamente dalla città del Golfo. "La Ciclovia rappresenta una novità fondamentale, che permetterà di risolvere il problema che si viene sempre a creare in estate, quando, in molti tratti cittadini, la ciclabilità e la pedonabilità entrano in conflitto tra loro – ha detto l’assessora Mirijam Giorgieri – Nel progetto è previsto che la Ciclovia sia messa in collegamento con il sottopasso di Campi Alti, in via dei Pini, passando da via Amendola. Verrà poi messo in sicurezza l’attraversamento ciclabile della rotonda del Parco Centrale, per ricollegarsi con l’Ilva e agganciandosi poi a Senzuno. Un percorso che renderà molto più semplice spostarsi in bici".